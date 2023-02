Evropski parlament potrdil prepoved prodaje avtomobilov na notranje izgorevanje od leta 2035

Strasbourg, 14. februarja - Evropski parlament je danes potrdil prepoved prodaje avtomobilov in lahkih gospodarskih vozil z bencinskim ali dizelskim motorjem od leta 2035, s čimer je odpravljena še zadnja ovira v zakonodajnem postopku. Vmesna cilja do leta 2030 sta zmanjšanje izpustov avtomobilov za 55 odstotkov in lahkih gospodarskih vozil za 50 odstotkov.