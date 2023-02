Prometna nesreča v Južni Afriki terjala 20 življenj

Polokwane, 14. februarja - V čelnem trčenju oklepnega tovornjaka in avtobusa v severni južnoafriški provinci Limpopo je v ponedeljek umrlo 20 ljudi, še 60 pa je poškodovanih, je danes sporočil tamkajšnji regijski prometni oddelek. Deset izmed poškodovanih je v kritičnem stanju in so jih prepeljali v bolnišnico. Vzrok nesreče še preiskujejo.