Umar: Lanska rast BDP odraža odpornost gospodarstev in učinke ukrepov za blaženje energetske krize

Ljubljana, 14. februarja - Gospodarska gibanja so bila v lanskem zadnjem četrtletju nekoliko ugodnejša. Rast je nekoliko presegla pričakovanja, kar predvsem odraža odpornost gospodarstev ter učinke sprejetih dogovorov in ukrepov za blaženje energetske krize, so zapisali v Umarju, kjer bodo pomladansko napoved gospodarskih gibanj vladi predstavili predvidoma do sredine marca.