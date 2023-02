V Hrastniku odprli energetsko sanirano vrtčevsko enoto Sonček

Hrastnik, 19. februarja - V Hrastniku so ta teden odprli energetsko sanirano vrtčevsko enoto Sonček. Kot je ob tej priložnosti ocenil hrastniški župan Marko Funkl, so energetske sanacije pomemben korak na poti razogljičenja in energetskih prihrankov. Vrednost energetske sanacije vrtca pa je znašala nekaj več kot 534.000 evrov, so sporočili s hrastniške občine.