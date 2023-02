Na koprskem sodišču tretjič poslušajo pričanja o zaplembi heroina v pristanišču

Koper, 14. februarja - Na Okrožnem sodišču v Kopru bodo predvidoma do konca junija še tretjič poslušali izpovedbe prič v zvezi s 302-kilogramsko pošiljko heroina, ki so jo leta 2018 zasegli v pristanišču. Novemu sodnemu senatu, ki je že ostal brez enega porotnika, so danes prebrali izpoved predstavnika Finančne uprave RS o pregledu kontejnerja z drogo.