V Ivančni Gorici stekla gradnja športnega parka

Ivančna Gorica, 14. februarja - V Ivančni Gorici so na območju, kjer je bilo do zdaj športno igrišče Vzgojno izobraževalnega centra Ivančna Gorica, začeli graditi nov, sodoben športni park. Zgraditi ga nameravajo do jeseni, predstavljal pa bo osrednji občinski rekreacijski center in enega največjih projektov v občini v letošnjem letu, so sporočili.