Za razvoj gospodarstva, turizma in športa letos 634 milijonov evrov

Ljubljana, 14. februarja - Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport bo skupaj z izvajalskimi organizacijami in SID banko gospodarstvu, turizmu in športu letos namenilo za 634,4 milijona evrov novih finančnih spodbud. Od tega bodo 304,9 milijona evrov namenili iz lastnih sredstev. Kot je poudaril minister Matjaž Han, je glavni cilj dolgoročno izboljšanje konkurenčnosti.