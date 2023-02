Nizozemska lovca blizu Poljske prestregla ruska vojaška letala

Haag, 14. februarja - Nizozemski bojni letali sta v bližini poljskega zračnega prostora prestregli tri ruska vojaška letala in jih pospremila z območja, je v ponedeljek zvečer sporočilo obrambno ministrstvo v Haagu. Ruska letala so se meji poljskega zračnega prostora približevala iz smeri ruske enklave Kaliningrad, so še navedli.