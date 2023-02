Cene inputov v kmetijstvu lani višje za 17,4 odstotka

Ljubljana, 14. februarja - Cene inputov v kmetijstvu so se lani zvišale povprečno za 17,4 odstotka. Proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu so se podražili za 19,6 odstotka, za investicije v kmetijstvu pa za 12,1 odstotka. Najbolj, za 30 odstotkov, so se dvignile cene krmil, gnojila pa so bila dražja za 21,7 odstotka.