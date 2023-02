LGL s predstavo Moč gostovalo na festivalu Manipulate v Edinburghu

Edinburgh, 14. februarja - Lutkovno gledališče Ljubljana (LGL) je nedavno gostovalo na edinburškem mednarodnem festivalu gledališča in animiranega filma Manipulate. Na njem se je med 3. in 6. februarjem predstavilo z lutkovno miniaturko Moč avtorjev in režiserjev Jiržija Zemana in Martine Maurič Lazar. Uprizoritev je požela pozitivne odzive, so sporočili iz LGL.