Na Tolminskem se je med delom v gozdu smrtno ponesrečil 40-letni moški

Tolmin, 14. februarja - V nedeljo se je med sečnjo lesa v gozdu približno kilometer od vojašnice na Šentviški Gori v občini Tolmin smrtno ponesrečil 40-letni moški. Moškega so s poškodovano glavo našli med debli požaganih dreves in ni kazal znakov življenja, njegovo smrt pa je nato na kraju potrdil zdravnik Zdravstvenega doma (ZD) Tolmin, so sporočili s PU Nova Gorica.