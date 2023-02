Sindikati javnega sektorja pripravljeni začasno preložiti protest

Ljubljana, 14. februarja - V pogajalski skupini reprezentativnih sindikatov javnega sektorja so pripravljeni začasno preložiti izvedbo protesta, napovedanega za 24. februar. S tem so glede na to, da je vlada začela pogajanja o odpravi plačnih nesorazmerij in prenovi sistema plač v javnem sektorju, pripravljeni dati priložnost dogovarjanju za pogajalsko mizo, so sporočili.