Voznik začetnik po ljubljanski obvoznici z 212 kilometri na uro

Ljubljana, 14. februarja - Policisti so minuli konec tedna obravnavali voznika začetnika, ki je na odseku ljubljanske obvoznice, kjer je hitrost omejena na 110 kilometrov na uro, vozil s hitrostjo 212 kilometrov na uro. Začasno so mu odvzeli vozniško dovoljenje in na sodišče podali obdolžilni predlog, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.