Predstavili jubilejno, 25. knjigo zbirke Med Rabo in Muro

Murska Sobota, 14. februarja - V Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota so v ponedeljek predstavili avtobiografsko pripoved porabskega pisatelja, publicista in prevajalca Dušana Mukiča z naslovom Ljubljana skoz' moja očala / Ljubljana skaus aukole moje. Gre za jubilejno, 25. knjigo v zbirki Med Rabo in Muro.