Kralji v domači dvorani do visoke zmage

Los Angeles, 14. februarja - Hokejisti Los Angeles Kings, ki jih kot kapetan vodi slovenski zvezdnik Anže Kopitar, so v domači dvorani Crypto.com zabeležili visoko zmago. Tokrat so s 5:2 odpravili Buffalo Sabres. Še naprej ostaja vroč Adrian Kempe, ki je za kralje na zadnjih treh tekmah dosegel sedem golov, skupno pa 27 to sezono.