Vreme: Večinoma jasno

Ljubljana, 14. februarja - Danes in v četrtek bo večinoma jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do -1, ob morju malo nad 0, najvišje dnevne od 9 do 13, na Primorskem danes do 16, jutri do 17 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.