Za NLZOH sto let prizadevanj za zdravje ljudi ter varstvo okolja in hrane

Maribor, 14. februarja - Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) s sedežem v Mariboru je v ponedeljek slovesno obeležil sto let svojega delovanja. Po besedah v. d. strokovne direktorice Vesne Viher Hrženjak je njihova značilnost in bistvena prednost multidisciplinarnost, povezovanje in sodelovanje med različnimi strokami.