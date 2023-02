Azijske borze neenotno

Tokio, 14. februarja - Indeksi na osrednjih azijskih borzah so danes obarvani neenotno. Analitiki, ki so sicer pričakovali slabše razpoloženje vlagateljev, rezultat pripisujejo objavi podatkov o gibanju bruto domačega proizvoda (BDP) Japonske v zadnjem lanskem trimesečju in krepki ponedeljkovi rasti indeksov na newyorških borzah.