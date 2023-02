Voznik tovornjaka v New Yorku ubil enega in poškodoval osem ljudi

New York, 14. februarja - Voznik selitvenega tovornjaka je v ponedeljek v Brooklynu v New Yorku zapeljal na pločnik in podiral ljudi, dokler ga ni policija po nekaj kilometrih uspela ujeti. En človek je umrl, poškodovanih je bilo še osem ljudi. Policija je voznika identificirala kot 62-letnika, sicer svojega starega znanca.