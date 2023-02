Finance o nejasnosti novih energetskih subvencij (14. 2.)

Ljubljana, 13. februarja - Špela Mikuš v komentarju Nove subvencije, nove nejasnosti pojasnjuje, da so nove subvencije za pomoč podjetjem poenostavljene v primerjavi s lanskoletnimi. Kljub temu pa se poraja vprašanje, kdo točno je do njih upravičen, saj mala in srednja podjetja za prvo polovico leta ne morejo dobiti subvencije za čakanje na delo in skrajšan delovni čas.