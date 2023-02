Zaradi prometne nesreče začasno zaprta avtocesta med Brnikom in Vodicami v smeri Ljubljane

Vodice, 13. februarja - Zaradi prometne nesreče je začasno zaprta avtocesta med Brnikom in Vodicami v smeri Ljubljane, obvoz pa je urejen preko priključka Brnik. V prometni nesreči so bila po trenutnih podatkih udeležena tri vozila, poškodovanih pa ni, so povedali na Policijski upravi (PU) Ljubljana.