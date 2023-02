Predsednik sindikata Praktik.um in direktorica Studia R kritična do navedb iniciative Glas ljudstva

Ljubljana/Kamnik, 13. februarja - Predsednik Sindikata družinskih zdravnikov Praktik.um Igor Muževič in direktorica zasebne ordinacije s koncesijo Studio R Ameli Randelj sta se ločeno, a oba kritično odzvala na navedbe iniciative Glas ljudstva in zavrnila očitke. Med drugim menita, da gre pri kritikah koncesionarskega sistema za prelaganje odgovornosti in nevoščljivost.