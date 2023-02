Coquelin že končal sezono

Valencia, 13. februarja - Španski nogometni prvoligaš Villarreal bo do konca sezone moral igrati brez francoskega vezista Francisa Coquelina. Kot so sporočili iz kluba, si je namreč 31-letnik ob trku s Franckom Kessiejem na nedeljski prvenstveni tekmi proti vodilni Barceloni (0:1) poškodoval koleno in je že končal sezono.