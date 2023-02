Policisti morali posredovati zaradi nasilnega spora voznikov avtovlek

Novo mesto, 13. februarja - V soboto so novomeški policisti posredovali na karteljevskem klancu, kjer je na avtocesti prišlo do prepira med uslužbencema dveh avtovlek, ki se nista mogla sporazumeti, kdo bo odpeljal tovornjak, ki je na avtocesti obstal v okvari. Po prvih ugotovitvah kaže, da sta se najprej sprla, nato pa menda izmenjala nekaj udarcev, so sporočili s policije.