Ljubljanska borza: SBI TOP prvi dan tedna malenkost navzgor

Ljubljana, 13. februarja - Tečaji najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi so se prvi dan novega tedna gibali neenotno, indeks SBI TOP pa je malenkost porasel. Najbolj so se v indeksu pocenile delnice Equinoxa (-2,04 odstotka), najvišjo rast pa so dosegle delnice Cinkarne Celje (+1,45 odstotka). Sklenjenih je bilo za 979.254 evrov poslov, več kot polovica s Krko.