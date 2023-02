Hrvaškega festivala INmusic letos ne bo

Zagreb, 13. februarja - Zagrebškega festivala INmusic letos ne bo, so danes sporočili organizatorji na družbenem omrežju Facebook. Kot razlog za odpoved enega od največjih glasbenih festivalov na Hrvaškem so navedli posledice pandemije covida-19, vojne v Ukrajini, inflacije in vsesplošne negotovosti. Obenem so izrazili upanje, da se bo INmusic vrnil naslednje leto.