Preseljena Vodnikova domačija v Trubarjevi hiši z dnevi odprtih vrat

Ljubljana, 13. februarja - Vodnikova domačija se je s svojimi programi zaradi obnove iz Šiške preselila v Trubarjevo hišo literature. V gostujoči hiši bodo v torek začeli z dnevi odprtih vrat, ki jih namenjajo seznanjanju in druženju. V 11 dneh se bo zvrstil niz dogodkov, od pogovorov, predavanj in predstavitev knjig do koncerta in odprtja skupinske razstave.