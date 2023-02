Ovadili osumljenca neupravičenega snemanja v garderobi

Koper, 13. februarja - Koprski kriminalisti so oktobra lani ovadili slovenskega državljana, ki naj bi s skrito kamero v garderobah posnel najmanj tri osebe, med njimi tudi otroka. Pri osumljencu so našli več tisoč posnetkov spolnih zlorab otrok, so sporočili s policijske uprave Koper. Po poročanju Primorskih novic je osumljeni snemal v slačilnici športnega kluba.