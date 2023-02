Analiza: Največja svetovna podjetja zavajajo pri izpolnjevanju podnebnih ciljev

Pariz, 13. februarja - Največja in najbogatejša podjetja na svetu, med katerimi so tudi Google, Apple in Samsung, ne izpolnjujejo svojih podnebnih obljub, je pokazala poglobljena analiza nevladnih organizacij Carbon Market Watch and NewClimate Institute. V organizacijah ob tem pristojne pozivajo k sprejemu predpisov, s katerimi bi zatrli prakse zelenega zavajanja.