Ta teden začetek sečnje na Golovcu

Ljubljana, 13. februarja - Ljubljanska območna enota Zavoda za gozdove Slovenije je v gozdu na Golovcu, in sicer jugovzhodno od observatorija oz. nad Suhim bajerjem, označila drevje za možni posek. Sečnja se bo začela v tem tednu in bo trajala do predvidoma 6. marca, so danes napovedali v zavodu za gozdove.