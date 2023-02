Asteroid razsvetlil nebo nad Rokavskim prelivom

London, 13. februarja - Majhen asteroid je ponoči nad Rokavskim prelivom poskrbel za nenavadno svetlobno predstavo. Nebesno telo, poimenovano Sar2667, s premerom približno enega metra, je vstopilo v atmosfero in bilo malo pred 3. uro zjutraj po lokalnem času na nebu vidno kot ognjena krogla. Pojav so s posnetki in fotografijami obeležili številni navdušenci.