Izolska marina z novim pomolom odslej največja v slovenski Istri

Izola, 15. februarja - V izolski marini so pred kratkim zgradili nov pomol, s čimer se je njena zmogljivost povečala na skoraj 800 privezov. Kot so za STA pojasnili na občini, je tako postala največja v slovenski Istri in prekaša tudi portoroško marino. V prihodnje želijo območje celostno urediti, da bo prijazno do gostov, ki se po epidemiji množično vračajo v Izolo.