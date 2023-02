Štirje 18-letniki na Dobrni kradli hladilnike

Dobrna, 13. februarja - Policisti so pred dnevi v nočnih urah v bližini hotela na Dobrni zaznali vozilo z odprtim prtljažnikom, ki je bilo v pogonu, a brez voznika. Ugotovili so, da so štirje 18-letniki iz zapuščenega hotelskega objekta kradli hladilnike in s tem povzročili lastnikom za okoli 14.000 evrov škode, so danes sporočili s Policijske uprave Celje.