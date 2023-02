Maribor, 14. februarja - Pokrajinski arhiv Maribor letos beleži 90 let formalnega zbiranja, hranjenja in varovanja arhivskega gradiva. Jubilej bodo po besedah direktorice Nine Gostenčnik zaznamovali med drugim z razstavo o knjigah "v službi človeka" ter odprtjem prenovljenih prostorov v pritličju osrednje enote na mariborskem Glavnem trgu.