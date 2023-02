Hrastnik, 13. februarja - Svojci pogrešajo 67-letnega Iztoka Cvetkoviča iz Hrastnika. Visok je okoli 180 centimetrov in suhe postave ter ima kratke rjave lase in brke. Oblečen je v modre kavbojke in zeleno bundo z rdečo črto, obut pa v športne copate. Nazadnje so ga videli v nedeljo dopoldne na območju Hrastnika, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.