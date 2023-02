Za pedagoške študijske programe na voljo 100 štipendij

Ljubljana, 13. februarja - V Uradnem listu in na spletni strani ministrstva za vzgojo in izobraževanje je objavljen javni razpis za dodelitev štipendij študentom pedagoških študijskih programov v študijskem letu 2023/2024. Cilj razpisa je dodeliti 100 štipendij v višini 300.000 evrov. Na razpis se je možno prijaviti do 24. avgusta, so sporočili z ministrstva.