Na Goriškem odpirajo vrata pustnim maskam in običajem

Nova Gorica, 13. februarja - V avli mestne hiše v Novi Gorici so danes odprli razstavo z naslovom 30 let pustovanja Grgarske Ravne - Bate. V bližajočem se pustnem času na njej predstavljajo pomembno živo kulturno dediščino na Goriškem - pustovanje v vaseh na območju Trnovske in Banjške planote nad Novo Gorico.