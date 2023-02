Glavni izziv dolenjske enote zavoda za varstvo kulturne dediščine zagotovitev ustreznih prostorov

Trebnje, 13. februarja - Na novomeški območni enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije želijo, da bi ob letošnji 40-letnici delovanja prišlo do premika pri prenovi gradu Grm v Novem mestu. S to bi rešili tako svojo kot prostorsko stisko v gradu prav tako delujočega Zgodovinskega arhiva Ljubljana oziroma njegove enote za Dolenjsko in Belo krajino.