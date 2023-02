Po VR izkušnjo filma Ožigosani v Španske borce

Ljubljana, 14. februarja - Center kulture Španski borci drevi ponuja dve filmski projekciji Ožigosanih, filma v navidezni resničnosti. Večkrat nagrajeni režiser plesnih filmov Iztok Kovač je tokrat snemal s 360-stopinjsko kamero iz središča odra. Plesalci skupine EN-KNAP Group bodo prikazali, kako so "odvečni" in "ožigosani" posamezniki simptom in učinek sistema.