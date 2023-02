Na Ljubljanski borzi dopoldne le rast Krke

Ljubljana, 13. februarja - Indeks najpomembnejših delnic Ljubljanske borze se v dopoldanskem delu trgovanja skoraj ni spremenil, do 11.30 je izgubil 0,02 odstotka vrednosti. V nasprotju z negativnim trendom se gibljejo delnice Krke, ki so z nekaj več kot 400.000 evrov sklenjenimi posli tudi najbolj prometne. Doslej so se podražile za skoraj pol odstotka.