Na Hrvaškem zaradi pomanjkanja grobarjev tudi omejitve števila dnevnih pokopov

Zagreb, 13. februarja - Večina komunalnih podjetij v hrvaških mestih se spopada s pomanjkanjem grobarjev. Plače se gibljejo od 663 do 1061 evrov, a mladih to delo ne zanima, starejši odhajajo v pokoj, žensk pa kot grobark ne zaposlujejo. V mestu Ludbreg so zato morali omejiti število pokopov na tri na dan, je poročala hrvaška nacionalna televizija HRT.