Za valentinovo značilno obdarovanje najdražjih

Ljubljana, 14. februarja - Danes obeležujemo valentinovo, ki se je kot praznik zaljubljenih pri nas uveljavil ob koncu 20. stoletja. Njegove korenine sicer segajo dlje, med drugim so povezane tudi s pričakovanjem pomladi. V današnjem času so za praznik značilni predvsem obdarovanje najdražjih in skupno preživljanje časa, kar pa ne velja samo za zaljubljene.