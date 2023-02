Festival slovenske jazzovske ustvarjalnosti drevi v Klubu CD

Ljubljana, 14. februarja - Festival slovenske jazzovske ustvarjalnosti Zvončki in trobentice krepi in širi možnosti izražanja mlajših generacij jazzovskih glasbenikov s predstavitvami novih projektov. V Klubu CD bodo nocoj nastopili Blaž Švagan, dobitnica nagrade jazzon Veronika Kumar, The Gatherers, prejemniki zlate piščali za novince leta 2020 WCKD Nation in drugi.