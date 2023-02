Od marca spletna stran s pregledom ustvarjanja Marca Chagalla

New York, 14. februarja - Prihodnji mesec bo zaživela uradna spletna stran, posvečena Marcu Chagallu (1887-1985) ter predstavitvi in razumevanju njegovega dela. Spletna stran bo ponudila celovit pregled Chagallovega ustvarjanja in s tem omogočila vpogled v delo enega najvidnejših umetnikov 20. stoletja, piše portal Artdaily.