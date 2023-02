Kapel podaljšal pogodbo s SŽ Olimpijo

Ljubljana, 13. februarja - Slovenski hokejist Rok Kapel bo tudi v prihodnji sezoni nosil dres SŽ Olimpije, so v izjavi za javnost sporočili iz vrst državnih prvakov. V tej sezoni je Kapel na 40 tekmah v regionalni ligi ICEHL dosegel 14 golov in 15 podaj, do konca sezone pa bo klub napadalca posodil v alpsko ligo.