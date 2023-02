Azijske borze večinoma v rdečem

Tokio, 13. februarja - Delniški indeksi na osrednjih azijskih borzah so danes sledili padcem z newyorških borz, ki so minuli teden zabeležili najslabši rezultat v zadnjih dveh mesecih. Vlagatelji so prav tako zaskrbljeni zaradi pričakovanj o nadaljnjem zviševanju obrestnih mer v ZDA, ki naj bi trajalo precej dlje časa, kot so domnevali doslej.