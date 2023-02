Barcelona 11 točk pred Real Madridom, Jan Oblak igralec tekme

Madrid, 12. februarja - Nogometaši Barcelone so v 21. krogu španskega prvenstva v gosteh premagali Villarreal z 1:0, Atletico Madrid pa je kljub igralcu manj v zaključku tekme v Vigu ugnal Celto (1:0). Junak je bil Jan Oblak, ki je v drugem polčas nekajkrat rešil Atletico in so ga na koncu razglasili za igralca srečanja.