Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (12. 2.)

Ljubljana, 12. februarja - Avstrijska tiskovna agencija APA je poročala o noti slovenskega ministrstva za zunanje in evropske zadeve (MZEZ), s katero naj bi zahtevalo prepoved podmladka avstrijskih svobodnjakov zaradi pozivanja k ustavitvi "slovenizacije" avstrijske Koroške. To so na MZEZ zanikali in poudarili, da niso pozvali k prepovedi, le k spoštovanju pravic manjšine.