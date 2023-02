Hujša prometna nesreča v naselju Hotemaže na cesti Kranj-Jezersko

Kranj, 12. februarja - Na cesti Kranj-Jezersko, v naselju Hotemaže, se je zgodila prometna nesreča, v kateri sta udeležena voznik osebnega avtomobila in motorist. Na

kraju so interventne službe, po prvih podatkih policije pa gre za hujšo prometno nesrečo. Cesta je zaprta za ves promet, obvoz je urejen, so sporočili s Policijske uprave Kranj.