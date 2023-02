Krimovke po zmagi nad Bukarešto napredujejo v play-off lige prvakinj

Ljubljana, 12. februarja - Rokometašice Krima Mercatorja so v današnji tekmi zadnjega, 14. kroga lige prvakinj doma premagale romunsko Bukarešto z 28:26 (13:14) in s tem priborile napredovanje v play-off najelitnejšega tekmovanja na evropskih tleh. Zaradi boljšega medsebojnega izkupička so v skupini A končale na petem mestu pred Brestom in Bietigheimom.